Таксиста избили и выбросили на дорогу: план «Перехват» вводили на юге Казахстана

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр Кызылорды. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у таксиста телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия. После получения информации был введен план «Перехват».