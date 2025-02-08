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Таксиста избили и выбросили на дорогу: план «Перехват» вводили на юге Казахстана

Сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр Кызылорды. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у таксиста телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия. После получения информации был введен план «Перехват».

В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками Шымкента в ходе проведения мероприятий задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что они являются жителями Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, проводится досудебное расследование.