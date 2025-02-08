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Житель Хабаровска забрал чужие деньги из банкомата

Теперь он ждет решения суда.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске мужчина лишился 19 тысяч рублей, когда решил пополнить свою карту через банкомат в торговом центре. Он загрузил купюры в терминал, но не дождался, пока операция завершится, и отошел. Позже он заметил, что деньги на карту не поступили. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полиция изучила записи с камер наблюдения и выяснила, что 36-летний мужчина заметил оставленные деньги и забрал их.

«Мужчина признался в краже. Он рассказал, что оказался рядом с банкоматом случайно», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Ранее он уже был судим за кражу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.