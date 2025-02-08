Житель Хабаровска забрал чужие деньги из банкомата

В Хабаровске мужчина лишился 19 тысяч рублей, когда решил пополнить свою карту через банкомат в торговом центре. Он загрузил купюры в терминал, но не дождался, пока операция завершится, и отошел. Позже он заметил, что деньги на карту не поступили. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.