Житель Хабаровска забрал чужие деньги из банкомата

В Хабаровске мужчина лишился 19 тысяч рублей, когда решил пополнить свою карту через банкомат в торговом центре. Он загрузил купюры в терминал, но не дождался, пока операция завершится, и отошел. Позже он заметил, что деньги на карту не поступили. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полиция изучила записи с камер наблюдения и выяснила, что 36-летний мужчина заметил оставленные деньги и забрал их.
«Мужчина признался в краже. Он рассказал, что оказался рядом с банкоматом случайно», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Ранее он уже был судим за кражу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.