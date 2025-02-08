В 2025 году омичи отдали кибермошенникам 98 миллионов

Сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не будут предлагать вам переводить деньги на «безопасные счета». Их просто не существует. Само понятие «безопасный счет» придумано мошенниками. Не сообщайте по телефону или в переписке данные ваших банковских карт или коды из СМС. Если у вас возникли подозрения в том, что вы общаетесь с мошенниками, не объясняя причин, заканчивайте разговор или переписку.