В 2025 году омичи отдали кибермошенникам 98 миллионов

Под разными предлогами у омичей выманили более 98 миллионов рублей.
Чаще всего жертвами такого рода мошенников становятся люди в возрасте или те, кто плохо знаком с современными технологиями. Правоохранители напоминают несколько правил, которые помогут понять, что с вами общаются мошенники.
Сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не будут предлагать вам переводить деньги на «безопасные счета». Их просто не существует. Само понятие «безопасный счет» придумано мошенниками. Не сообщайте по телефону или в переписке данные ваших банковских карт или коды из СМС. Если у вас возникли подозрения в том, что вы общаетесь с мошенниками, не объясняя причин, заканчивайте разговор или переписку.