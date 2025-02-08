В Магнитогорске 15-летний подросток несколько дней «минировал» банк

Полицейские и сотрудники ФСБ установили личность лжеминёра, который несколько дней сообщал о взрывном устройстве в одном из банков Магнитогорска. Шутником оказался 15-летний подросток. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Челябинской области.