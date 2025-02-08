В Магнитогорске 15-летний подросток несколько дней «минировал» банк

— На каждое поступающее сообщение незамедлительно реагировали сотрудники правоохранительных органов, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — С целью проверки сведений проводился комплекс необходимых мероприятий. В результате принимаемых мер реагирования информация не подтверждалась: при обследовании помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было.
С девятиклассником работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. До этого случая он и его семья в поле зрения правоохранителей не попадали.
За заведомо ложное сообщение о существующей угрозе школьнику грозит уголовная ответственность. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении дела.