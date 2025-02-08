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В Магнитогорске 15-летний подросток несколько дней «минировал» банк

Полицейские и сотрудники ФСБ установили личность лжеминёра, который несколько дней сообщал о взрывном устройстве в одном из банков Магнитогорска. Шутником оказался 15-летний подросток. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

— На каждое поступающее сообщение незамедлительно реагировали сотрудники правоохранительных органов, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — С целью проверки сведений проводился комплекс необходимых мероприятий. В результате принимаемых мер реагирования информация не подтверждалась: при обследовании помещений каких-либо предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было.

С девятиклассником работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. До этого случая он и его семья в поле зрения правоохранителей не попадали.

За заведомо ложное сообщение о существующей угрозе школьнику грозит уголовная ответственность. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении дела.