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Пенсионерка из Усолья потеряла 1 млн, доверившись лжеэнергетикам

Мошенники продолжают окучивать тему замены счётчиков, тем более что счётчики гражданам реально меняют, но бесплатно. А вот аферисты требуют коды и приложение на смартфон, после чего воруют деньги. Вот и 70-летняя усольчанка лишилась 1,15 миллиона рублей, поверив лжеэнергетикам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ТАСС

Женщине позвонил незнакомец и заявил, что ей будут менять счётчик. Далее он попросил код из СМС, чтобы поставить усольчанку в электронную очередь на замену (на самом деле никаких очередей нет).

Потом пенсионерке позвонила женщина, которая сообщила о взломе «личного кабинета» и о том, что аферисты пытаются снять деньги со счёта. Для сохранения сбережений их нужно было снять (так делать нельзя) и перевести на «безопасный счёт» (таких счетов не существует) через банкоматы.

Усольчанка выполнила все требования. Сейчас в хищении средств разбирается полиция.