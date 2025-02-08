Пенсионерка из Усолья потеряла 1 млн, доверившись лжеэнергетикам

Женщине позвонил незнакомец и заявил, что ей будут менять счётчик. Далее он попросил код из СМС, чтобы поставить усольчанку в электронную очередь на замену (на самом деле никаких очередей нет).
Потом пенсионерке позвонила женщина, которая сообщила о взломе «личного кабинета» и о том, что аферисты пытаются снять деньги со счёта. Для сохранения сбережений их нужно было снять (так делать нельзя) и перевести на «безопасный счёт» (таких счетов не существует) через банкоматы.
Усольчанка выполнила все требования. Сейчас в хищении средств разбирается полиция.