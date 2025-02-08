Пенсионерка из Усолья потеряла 1 млн, доверившись лжеэнергетикам

Потом пенсионерке позвонила женщина, которая сообщила о взломе «личного кабинета» и о том, что аферисты пытаются снять деньги со счёта. Для сохранения сбережений их нужно было снять (так делать нельзя) и перевести на «безопасный счёт» (таких счетов не существует) через банкоматы.