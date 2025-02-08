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Более 1200 наркосайтов закрыли в Казахстане за месяц

Пресс-служба МВД РК заявила о том, что в Казахстане в январе заблокировано 1257 наркосайтов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Кроме того, за этот период выявлено более 700 наркоправонарушений.

«Заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, три факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений», — заявил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Отмечается, что полицейским удалось ликвидировать девять организованных преступных групп и три наркопритона. Также они пресекли деятельность 17 нарколабораторий.

«С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается», — резюмировал Мейрхан.