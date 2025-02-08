Более 1200 наркосайтов закрыли в Казахстане за месяц

Кроме того, за этот период выявлено более 700 наркоправонарушений.
«Заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, три факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений», — заявил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Отмечается, что полицейским удалось ликвидировать девять организованных преступных групп и три наркопритона. Также они пресекли деятельность 17 нарколабораторий.
«С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается», — резюмировал Мейрхан.