Полиция Алматы сделала важное заявление

«К сожалению, преступность не стоит на месте. С каждым днем она обретает новые формы и методы. Увеличилось количество мошенничеств, совершаемых посредством интернета. В первую очередь это связано с тем, что граждане ограничили контакты, даже при сделках купли-продажи имущества. Удобнее стало делать это онлайн. Но, как показывает практика, такая форма не всегда безопасна. Увы, мало кто осознает проблемы информационной безопасности своих персональных данных, и как следствие — не соблюдает меры предосторожности. Силами правопорядка проводится работа, направленная на профилактику и активизацию борьбы с преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности». Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Мухамедали Сейсенулы.