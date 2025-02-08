Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах

Суд рассмотрел дело жительницы Екатеринбурга, которая подала к бывшему мужу иск о взыскании алиментов на сына в твердой денежной сумме. Суд иск удовлетворил частично и обязал отца ребенка выплачивать ему ежемесячно 14 156 рублей (на момент вынесения решения эта сумма составляла одну величину прожиточного минимума для детей). Отец оспорил решение, но безуспешно. Тогда жена подала к нему иск о компенсации судебных расходов — из-за апелляции она потратилась на юриста и почту.