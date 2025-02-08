Суд призвал компенсировать матери судебные затраты в спорах об алиментах

Суд рассмотрел дело жительницы Екатеринбурга, которая подала к бывшему мужу иск о взыскании алиментов на сына в твердой денежной сумме. Суд иск удовлетворил частично и обязал отца ребенка выплачивать ему ежемесячно 14 156 рублей (на момент вынесения решения эта сумма составляла одну величину прожиточного минимума для детей). Отец оспорил решение, но безуспешно. Тогда жена подала к нему иск о компенсации судебных расходов — из-за апелляции она потратилась на юриста и почту.
Суд ей отказал, указав, что «носителем материального интереса в вопросах взыскания алиментов является несовершеннолетний». Спор дошел до Верховного суда РФ, который отметил, что такая позиция основана на неправильном толковании норм права.
«Иск о взыскании алиментов является материально-правовым спором. Неуплата одним из родителей алиментов на ребенка влечет не только нарушение прав и законных интересов ребенка, но и ущемление интересов того родителя, с которым он проживает, поскольку именно на него в таком случае ложится обязанность по обеспечению всех потребностей ребенка», — сказано в определении.
Суд подчеркнул, что в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.