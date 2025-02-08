Неизвестный беспилотник нарушил график работы аэропорта в Болгарии

В конце января в Швеции 55-летнего мужчину признали виновным в управлении беспилотным летательным аппаратом в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заметили дрон. Когда они с помощью своего устройства мониторинга обнаружили место, где управлялся дрон, мужчина, в крови которого содержалось 0,69 г спиртного на каждые 1000 мл крови, признался в управлении им.