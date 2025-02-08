В Хабаровском крае работницу почты поймали на хищениях

Похитила она ни много ни мало 230 тысяч рублей, по крайней мере, такую сумму ущерба насчитали специалисты. Пока шло следствие, женщина возместила 125 тысяч. Тем не менее, суд признал работницу почты виновной по статье «Присвоение или растрата» и приговорил к двум годам условно. Также с нее будет взыскано более 110 тысяч рублей. На имущество и счета женщины наложен арест.