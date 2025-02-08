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Пенсионерка из Магаданской области отдала мошенникам 17,3 млн рублей, продав две квартиры

На Колыме аферисты запугали пожилую женщину уголовным делом, заставили ее продать две квартиры и перевести деньги на якобы безопасные счета. Об этом сообщает УМВД Магаданской области.

Источник: Freepik

В правоохранительные органы обратилась 72-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что находилась в Анапе в декабре прошлого года, когда с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником «Энергосбыта». Мужчина предложил пенсионерке заменить счетчик, потерпевшая согласилась и продиктовала звонившему код из СМС-сообщения.

Спустя некоторое время, ей позвонила якобы сотруднице Роскомнадзора. Девушка рассказала, что на имя пенсионерки оформлена генеральная доверенность, и теперь некий гражданин недружественного государства сможет распоряжаться всеми ее средствами и недвижимостью. Взволнованная пенсионерка пояснила, что никаких доверенностей не оформляла. Специалист ответила, что в таком случае с женщиной скоро свяжутся представители Центробанка.

Подлинность «сотрудника Центробанка» также не вызвала у потерпевшей никаких сомнений, аферист пояснил, что аннулировать доверенность можно только с помощью представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу. Для этого необходимо продать квартиры и перечислить деньги на безопасный счет. Пенсионерку убедили, что все средства вернутся после перерегистрации имущества, а квартиры вновь будут оформлены на нее.

Женщина продала квартиру в Анапе и перечислила мошенникам 10,3 млн рублей, затем вернулась в Магадан и избавилась от еще одной квартиры, 7 млн рублей она также отправила мошенникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.