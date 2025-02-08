Пенсионерка из Магаданской области отдала мошенникам 17,3 млн рублей, продав две квартиры

Подлинность «сотрудника Центробанка» также не вызвала у потерпевшей никаких сомнений, аферист пояснил, что аннулировать доверенность можно только с помощью представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу. Для этого необходимо продать квартиры и перечислить деньги на безопасный счет. Пенсионерку убедили, что все средства вернутся после перерегистрации имущества, а квартиры вновь будут оформлены на нее.