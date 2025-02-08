За сутки сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров в Новосибирске

В ночь на 8 февраля произошел пожар в здании общежития на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. Так, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на ЧП всего через несколько минут. Задымление было на 3 этаже. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. Пожарные также эвакуировали 48 жильцов. Ликвидировать возгорание удалось через полчаса.