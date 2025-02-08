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За сутки сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров в Новосибирске

В ночь на 8 февраля произошел пожар в здании общежития на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирске пожарно-спасательные подразделения потушили 10 пожаров и ликвидировали последствия 6 ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Новосибирской области.

В ночь на 8 февраля произошел пожар в здании общежития на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. Так, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на ЧП всего через несколько минут. Задымление было на 3 этаже. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. Пожарные также эвакуировали 48 жильцов. Ликвидировать возгорание удалось через полчаса.

В результате огонь повредил поддон душевой кабины на двух квадратах. Информации о пострадавших нет. В МЧС попросили не зажигать открытый огонь в жилищах и быть осторожными при использовании обогревателей.

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