За сутки сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров в Новосибирске

В Новосибирске пожарно-спасательные подразделения потушили 10 пожаров и ликвидировали последствия 6 ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Новосибирской области.
В ночь на 8 февраля произошел пожар в здании общежития на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска. Так, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на ЧП всего через несколько минут. Задымление было на 3 этаже. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. Пожарные также эвакуировали 48 жильцов. Ликвидировать возгорание удалось через полчаса.
В результате огонь повредил поддон душевой кабины на двух квадратах. Информации о пострадавших нет. В МЧС попросили не зажигать открытый огонь в жилищах и быть осторожными при использовании обогревателей.