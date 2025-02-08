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В Орле восстановили подачу тепла после коммунальной аварии

ОРЕЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы устранили последствия аварии, из-за которой 25 многоквартирных домов, школа и 2 детских сада в Орле остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник: AP 2024

«Работы в Железнодорожном районе завершены! Теплоноситель начал подаваться к домам. Но для заполнения системы требуется некоторое время», — говорится в сообщении.

В пресс-службе АО «Квадра» добавили, что из-за сложности участков работы заняли больше времени, чем планировалось. В течение вечера и ночи были выполнены демонтаж поврежденных участков, сварочные работы, в общей сложности было заменено 12 м трубопроводов диаметром 100 мм и 200 мм.

Ограничено теплоснабжение четырех домов.

ЕДДС Орла сообщала, что 7 февраля в 17:30 мск поступило сообщение от очевидцев о возникновении фонтана горячей воды из подземного участка теплотрассы по адресу: ул. Русанова, 52. Информация сразу была передана диспетчеру филиала ПАО «Квадра» — Орловская генерация ПП «Тепловые сети».

ЖКХ