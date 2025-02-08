В Орле восстановили подачу тепла после коммунальной аварии

«Работы в Железнодорожном районе завершены! Теплоноситель начал подаваться к домам. Но для заполнения системы требуется некоторое время», — говорится в сообщении.
В пресс-службе АО «Квадра» добавили, что из-за сложности участков работы заняли больше времени, чем планировалось. В течение вечера и ночи были выполнены демонтаж поврежденных участков, сварочные работы, в общей сложности было заменено 12 м трубопроводов диаметром 100 мм и 200 мм.
Ограничено теплоснабжение четырех домов.
ЕДДС Орла сообщала, что 7 февраля в 17:30 мск поступило сообщение от очевидцев о возникновении фонтана горячей воды из подземного участка теплотрассы по адресу: ул. Русанова, 52. Информация сразу была передана диспетчеру филиала ПАО «Квадра» — Орловская генерация ПП «Тепловые сети».