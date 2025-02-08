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Автомобиль вспыхнул на одной из улиц Астаны

8 февраля в районе Сарайшык по улице Шалкоде в Астане загорелся моторный отсек легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Силами спасателей горение ликвидировано за 14 минут с момента поступления вызова.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, во время инцидента никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

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