На Сахалине спасли мужчину, попавшего под лавину

Уточняется, что скорая не смогла проехать к месту происшествия, поэтому на личном снегоходе экстренно прибыла свободная от несения службы диспетчер пожарной части. Она оперативно доставила пострадавшего до неотложки. Мужчину госпитализировали в Долинскую ЦРБ, сейчас его жизни ничего не угрожает.