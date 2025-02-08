Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине спасли мужчину, попавшего под лавину

Сахалинские пожарные в Долинском районе спасли мужчину, который попал под сход снежной массы. Об этом сообщили в областном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о людях, попавших под лавину в частном секторе села Быков, поступило 7 февраля в 14:38. Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к раскопкам.

Уже в 15:10 пострадавшего нашли, однако из-за нехватки кислорода он был близок к кислородному голоданию. Его вытащили из-под снега и, не обнаружив видимых травм, решили эвакуировать на мягких носилках.

Уточняется, что скорая не смогла проехать к месту происшествия, поэтому на личном снегоходе экстренно прибыла свободная от несения службы диспетчер пожарной части. Она оперативно доставила пострадавшего до неотложки. Мужчину госпитализировали в Долинскую ЦРБ, сейчас его жизни ничего не угрожает.