На Сахалине спасли мужчину, попавшего под лавину

Сообщение о людях, попавших под лавину в частном секторе села Быков, поступило 7 февраля в 14:38. Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к раскопкам.
Уже в 15:10 пострадавшего нашли, однако из-за нехватки кислорода он был близок к кислородному голоданию. Его вытащили из-под снега и, не обнаружив видимых травм, решили эвакуировать на мягких носилках.
Уточняется, что скорая не смогла проехать к месту происшествия, поэтому на личном снегоходе экстренно прибыла свободная от несения службы диспетчер пожарной части. Она оперативно доставила пострадавшего до неотложки. Мужчину госпитализировали в Долинскую ЦРБ, сейчас его жизни ничего не угрожает.