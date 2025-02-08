Работник пункта выдачи заказов в Витебске присвоил товары на более чем Br15 тыс

Милиция установила, что 20-летний работник оформил через аккаунты своих знакомых более 160 наименований товаров на пункт выдачи магазина по месту работы. В последующем доставленный товар фигурант не выкупал, а оформлял его возврат. При этом работник не возвращал товар на склад маркетплейса, а выносил с пункта выдачи. Похищенное злоумышленник использовал в личных нуждах, а часть продавал через торговые интернет-площадки.