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Работник пункта выдачи заказов в Витебске присвоил товары на более чем Br15 тыс

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске работник пункта выдачи заказов присвоил товары на сумму более Br15 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В Октябрьский РОВД Витебска поступило сообщение от руководства одного из онлайн-магазинов. Речь шла о том, что специалист по работе с клиентами присвоил товары, принадлежащие организации, на сумму более Br15 тыс.

Милиция установила, что 20-летний работник оформил через аккаунты своих знакомых более 160 наименований товаров на пункт выдачи магазина по месту работы. В последующем доставленный товар фигурант не выкупал, а оформлял его возврат. При этом работник не возвращал товар на склад маркетплейса, а выносил с пункта выдачи. Похищенное злоумышленник использовал в личных нуждах, а часть продавал через торговые интернет-площадки.

Руководство магазина заметило, что количество полученных заказов и поступивших на счет предприятия денежных средств не совпадает, и обратилось к правоохранителям.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем присвоения в крупном размере. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.