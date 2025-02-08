Вскрылись детали криминального прошлого подозреваемого в двойном убийстве

Речь о 35-летнем Рустаме Алтыеве, которого задержали в Перми. В следкоме считают, что именно он совершил двойное убийство в посёлке Северный Коммунар (Сивинский округ). Там жестоко расправились с мужчиной и его матерью. По одной из версий, Рустам Алтыев сделал это, чтобы отомстить сбежавшей от него женщине. Убитые — её отец и бабушка. Сейчас Алтыеву грозит пожизненный срок.