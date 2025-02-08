Вскрылись детали криминального прошлого подозреваемого в двойном убийстве

Детали криминального прошлого подозреваемого в двойном убийстве, которое совершено в Прикамье, сообщило издание «КП-Пермь».
Речь о 35-летнем Рустаме Алтыеве, которого задержали в Перми. В следкоме считают, что именно он совершил двойное убийство в посёлке Северный Коммунар (Сивинский округ). Там жестоко расправились с мужчиной и его матерью. По одной из версий, Рустам Алтыев сделал это, чтобы отомстить сбежавшей от него женщине. Убитые — её отец и бабушка. Сейчас Алтыеву грозит пожизненный срок.
Ранее мужчина был судим за угон, грабёж и изнасилование 16-летней девушки в 2013 году. Вину в последнем преступлении мужчина отрицал.
«Половой акт был, но это не насильственные действия, а добровольные. У меня девушек было столько, сколько у всех следователей на голове волос нет!» — заявлял Алтыев.
Мужчина также говорил, что ему не нужно насилие для полового акта, так как все девушки ждут от него внимания и не отказывают.
В Северный Коммунар Алтыев приехал в 2013 году, таксовал с другом. По данным издания, мужчины садили в авто пьяных пассажиров, а потом избивали их. Одним из пострадавших стал 47-летний житель Кировского района. Алтыев и его друг обещали подвезти пермяка, но по дороге произошла ссора. На шоссе Космонавтов автомобиль остановился. Пассажира сильно избили. Он чудом остался жив. Врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы челюстей. Потерпевший проснулся в подъезде. Ему помог жилец дома.
Среди потерпевших также были девушки, пишет издание. Одну из них приятели не выпускали из авто. Её избили, сломав нос и зуб.
Суд состоялся в 2014 году. За Алтыевым было семь разбоев, три грабежа, кража и изнасилование. Приговор — 9,5 лет колонии и штраф. Однако затем наказание сократили на год.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что после двойного убийства Алтыева заметили в ресторане быстрого питания в центре Перми. Пост с его фото появился в Сети. После этого мужчину задержала полиция. Момент сняли на видео. В объектив камеры подозреваемый сказал, что убил двух человек, когда был пьян. В скором времени мужчине предъявят обвинение. Сейчас он под арестом.