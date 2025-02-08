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Шесть человек спасли на пожаре на улице Академической в Иркутске

30 человек самостоятельно вышли из задымленного подъезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На улице Академической в Иркутске 8 февраля 2025 года произошел пожар. Пламя охватило одну из квартир на третьем этаже. Как сообщили в МЧС региона, 30 сибирякам удалось самостоятельно выбраться из задымленного подъезда, еще шестерых спасли работники ведомства.

— Огнеборцы обнаружили травмированную 54-летнюю женщину в комнате, где произошел пожар. Ее передали врачам. По предварительной информации, случилось все из-за короткого замыкания, — уточнили в МЧС.

Пламя охватило 15 квадратов, на место происшествия выезжали 23 специалиста и семь единиц техники.

В это время в МЧС напомнили, что включенные электроприборы не стоит оставлять без присмотра. Технику нужно выключать на ночь, также советуют следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажирка «Лады» погибла в аварии с участием большегруза в Братском районе.

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