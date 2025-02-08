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В Воронеже «КамАЗ» наехал на пассажира, который выпал из другого грузовика

Мужчину на «скорой» увезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, вчера, 7 февраля, в Воронеже произошло ДТП с участием двух «КамАЗов». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В 17:40 39-летний водитель, двигаясь по улице Пилотов, допустил выпадение из кузова на проезжую часть пассажира. На упавшего на асфальт 45-летнего мужчину тут же наехал еще один грузовик, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавшего с множественными телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.

— Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в полиции.