В Воронеже «КамАЗ» наехал на пассажира, который выпал из другого грузовика

По предварительным данным, вчера, 7 февраля, в Воронеже произошло ДТП с участием двух «КамАЗов». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В 17:40 39-летний водитель, двигаясь по улице Пилотов, допустил выпадение из кузова на проезжую часть пассажира. На упавшего на асфальт 45-летнего мужчину тут же наехал еще один грузовик, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пострадавшего с множественными телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.
— Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в полиции.