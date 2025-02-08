Авиакатастрофа в Актау: семьям погибших казахстанцев подарили квартиры в Алматы

Дань памяти и благодарности 7 февраля 2025 года в Актау прошел памятный вечер в честь погибших. На него собрались более 200 человек: семьи жертв трагедии, спасатели, врачи, представители местных властей и все, кто не остался равнодушным в тот страшный день. Этот вечер стал не только данью памяти, но и возможностью выразить благодарность тем, кто оказал помощь в самые тяжелые часы после катастрофы.