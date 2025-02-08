Авиакатастрофа в Актау: семьям погибших казахстанцев подарили квартиры в Алматы

Самолет Embraer E190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение при экстренной посадке в Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли. В первые часы после катастрофы казахстанские спасатели и врачи делали все возможное, чтобы спасти выживших.
В стране моментально организовались пункты сдачи крови, волонтеры предлагали помощь, люди сплотились перед лицом трагедии. В Азербайджане это не осталось незамеченным — тогда в Баку и других городах часто звучало слово «братский», подчеркивая единство двух народов перед бедой.
Дань памяти и благодарности 7 февраля 2025 года в Актау прошел памятный вечер в честь погибших. На него собрались более 200 человек: семьи жертв трагедии, спасатели, врачи, представители местных властей и все, кто не остался равнодушным в тот страшный день. Этот вечер стал не только данью памяти, но и возможностью выразить благодарность тем, кто оказал помощь в самые тяжелые часы после катастрофы.
В знак поддержки азербайджано-казахстанская компания Buta Group передала семьям погибших казахстанцев ключи от квартир в своих жилых комплексах.
Помощь получили и те, кто в первые минуты после трагедии спасал жизни. Автомобили вручили сотруднику МЧС, врачу скорой помощи и работнику областной больницы — людям, которые первыми прибыли на место крушения и самоотверженно боролись за пострадавших.
Во время встречи был показан документальный фильм, в котором прозвучали имена погибших и их истории. Этот момент стал не просто напоминанием о трагедии, но и символом того, что память о людях остается в поступках, которые совершаются во имя добра.
Испытание, которое доказало силу братства Авиакатастрофа в Актау стала одной из самых страшных трагедий последних лет. Но она также показала, что настоящая дружба проявляется не в словах, а в делах. Казахстан и Азербайджан — не просто соседи, а народы, которые всегда приходят друг другу на помощь.