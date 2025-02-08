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В Новгородской области нарушенное электроснабжение планируют восстановить за выходные

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Нарушенное из-за циклона «Джулиан» электроснабжение в Новгородской области планируют полностью восстановить 9 февраля. Без электричества остаются 26 населенных пунктов, а на временной схеме — более 60 населенных пунктов, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.

Источник: AP 2024

С 1 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории области произошло массовое отключение электроэнергии в 14 муниципальных образованиях, где проживает около 40 тысяч человек.

«Без электроснабжения по постоянной схеме остаются 26 населенных пунктов в Маловишерском и Парфинском районах, в которых проживает 53 человека. Перспектива по завершению аварийно-восстановительных работ — 09.02.2025. На временной схеме 61 населенный пункт в пяти районах, в которых проживает 419 человек», — отмечается в сообщении.

«Россети Северо-Запад» восстановили 3 720 километров ЛЭП в Новгородской области после снегопадов. Энергетики включили 186 линий электропередачи и 3 183 трансформаторные подстанции, убрали 13 184 дерева с ЛЭП. В Новгородском филиале сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

"Сейчас область оказалась в центре внимания антициклона. Его действие продолжает усиливаться, уже сейчас атмосферное давление в Великом Новгороде выше нормы почти на 30 единиц.

В предстоящие дни осадки маловероятны, под утро, в отдельных районах может опускаться туман, ветер слабый. Температура воздуха в ночные часы −5…-10 градусов, днем от −5 до 0 градусов", — сообщили ТАСС в Новгородском гидрометцентре.

энергетика