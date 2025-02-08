В Новгородской области нарушенное электроснабжение планируют восстановить за выходные

«Без электроснабжения по постоянной схеме остаются 26 населенных пунктов в Маловишерском и Парфинском районах, в которых проживает 53 человека. Перспектива по завершению аварийно-восстановительных работ — 09.02.2025. На временной схеме 61 населенный пункт в пяти районах, в которых проживает 419 человек», — отмечается в сообщении.