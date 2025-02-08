В Турции 18 человек пострадали в ДТП с автобусом

В этот же день в канадской провинции Онтарио в результате ДТП на заснеженной трассе погиб человек, еще 11 пострадали. Уточнялось, что погибшим оказался 49-летний мужчина. 11 пострадавших водителей и пассажиров были доставлены в местную больницу с различными травмами, им была оказана медпомощь.