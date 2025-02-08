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В Турции 18 человек пострадали в ДТП с автобусом

В городе Балыкесир на северо-западе Турции в результате ДТП с автобусом, перевозившим рабочих, пострадали 18 человек. Об этом 8 декабря сообщило агентство Anadolu.

Источник: Reuters

Уточняется, что автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, они доставили всех пострадавших в больницы.

Автобус доставлял рабочих на утреннюю смену.

В этот же день в канадской провинции Онтарио в результате ДТП на заснеженной трассе погиб человек, еще 11 пострадали. Уточнялось, что погибшим оказался 49-летний мужчина. 11 пострадавших водителей и пассажиров были доставлены в местную больницу с различными травмами, им была оказана медпомощь.