В Турции 18 человек пострадали в ДТП с автобусом

Уточняется, что автобус врезался в разделительную полосу и перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, они доставили всех пострадавших в больницы.
Автобус доставлял рабочих на утреннюю смену.
В этот же день в канадской провинции Онтарио в результате ДТП на заснеженной трассе погиб человек, еще 11 пострадали. Уточнялось, что погибшим оказался 49-летний мужчина. 11 пострадавших водителей и пассажиров были доставлены в местную больницу с различными травмами, им была оказана медпомощь.