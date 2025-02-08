В Воркуте второй день подряд отменили занятия для школьников из-за метели

«В связи со штормовым предупреждением и сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях муниципального округа Воркута с первого по одиннадцатый класс, для студентов первого и второго курсов дневных отделений на базе девяти классов средних профессиональных учебных заведений», — говорится в сообщении.
По данным авиаметеостанции Воркуты в субботу днем ожидается сильная метель, ветер скоростью 18−23 м/с, в порывах — до 30 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −2 до +3 градусов.
Минувшей ночью в Воркуте перекрывали кольцевую автодорогу, которая связывает город со всеми поселками и угледобывающими шахтами. Утром дорогу открыли для проезда автобусов, а водителей частного легкового автотранспорта просят воздержаться от поездок в связи с необходимостью расчистить дорогу.
По данным метеорологов Коми, сильная метель продлится в Воркуте до вечера субботы с усилением ветра в порывах до ураганных значений 31−33 м/с. Непогода затронула также приполярные Усинский и Интинский районы. Так, в Усинске из-за непогоды и в целях безопасности с 7 по 10 февраля закрыли для проезда зимнюю автодорогу, которая связывает Усинск с населенными пунктами Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Денисовка и Праскан.