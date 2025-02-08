В Воркуте второй день подряд отменили занятия для школьников из-за метели

По данным метеорологов Коми, сильная метель продлится в Воркуте до вечера субботы с усилением ветра в порывах до ураганных значений 31−33 м/с. Непогода затронула также приполярные Усинский и Интинский районы. Так, в Усинске из-за непогоды и в целях безопасности с 7 по 10 февраля закрыли для проезда зимнюю автодорогу, которая связывает Усинск с населенными пунктами Мутный Материк, Щельябож, Захарвань, Денисовка и Праскан.