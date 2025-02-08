Студент атаковал здание УФСБ в Петербурге

Инцидент произошел по адресу Литейный переулок, 4. Юношу задержали буквально в 50 метрах от места преступления. Он рассказал, что телефонные мошенники завладели его деньгами, а затем под видом сотрудников спецслужб пообещали вернуть их ему, если тот подбросит взрывчатую смесь под двери отделения ФСБ, якобы, чтобы помочь проверить бдительность его сотрудников.