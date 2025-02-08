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В Красноярском крае в ночном пожаре погиб мужчина

Ночью в Нижнеингашском районе полностью сгорел дом со всеми вещами.

Источник: Комсомольская правда

Ночная трагедия произошла в поселке Нижняя Пойма Нижнеингашского района — там полностью сгорел частный дом. На месте работали 12 пожарных, 4 единицы спецтехники. Однако спасти здание не удалось, дом сгорел вместе со всем имуществом, с документами. А также надворными постройками. Площадь составила 300 квадратных метров.

Самое печальное, что погиб хозяин. Его супруга спасала внучку, сильно пострадала и находится в реанимации. Девочка тоже получила ожоги, но ее жизнь вне опасности.

В региональном управлении МЧС рассказали предварительную версию, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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