В Красноярском крае в ночном пожаре погиб мужчина

Ночная трагедия произошла в поселке Нижняя Пойма Нижнеингашского района — там полностью сгорел частный дом. На месте работали 12 пожарных, 4 единицы спецтехники. Однако спасти здание не удалось, дом сгорел вместе со всем имуществом, с документами. А также надворными постройками. Площадь составила 300 квадратных метров.