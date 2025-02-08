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Омский пенсионер только спустя 4 месяца понял, что его обманули на 3 млн рублей

Часть переведенных мошенникам средств пожилой омич взял в кредит.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер из Азовского района понял, что стал жертвой мошенников почти спустя четыре месяца после того, как перевел им более 2,9 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В октябре 2024 года пожилому мужчине несколько раз звонили якобы сотрудники Минздрава, Центробанка и Казначейства. Они предложили ему компенсировать расходы на лечение. Пенсионер поверил, что может вернуть израсходованные средства, и последовал инструкциям аферистов.

Омич по указанию звонивших перевел на продиктованные ими счета более 2,9 миллиона рублей, чтобы быстрее получить обещанную выплату. Часть перечисленных мошенникам средств была взята в кредит.

В феврале этого года пенсионер неожиданно понял, что его обманули. После этого он обратился в полицию.

Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества. Поиски причастных к преступлению продолжаются.

Ранее «КП Омск» сообщала, что жительница Любинского района отдала 50 тысяч рублей за несуществующую посылку от якобы друга из Канады, с которым познакомилась в социальных сетях.