В Ростове в здании МРЭО ГИБДД прошли обыски

Напомним, в Ростове уволили четырех инспекторов ДПС, которые вымогали деньги у бойцов СВО. Как стало известно, в конце января на проспекте Буденновском сотрудниками ДПС был остановлен незарегистрированный в установленном порядке автомобиль. Они потребовали у водителя деньги, чтобы не привлекать его к ответственности. Позже этих сотрудников уволили. А вскоре под подозрение попали еще двое их коллег.