В Барнауле пьяный клиент избил сотрудницу сауны кием

До этого сообщалось, что житель Магаданской области предстанет перед судом за жестокое избиение собутыльника. 28-летний житель поселка Усть-Омчуг распивал спиртные напитки в компании приятеля. Между мужчинами возникла драка из-за сломанного телевизора, спасти избитого не удалось. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.