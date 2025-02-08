«Хамас» передал трех израильских заложников Красному кресту

Как уточняет AP, это уже пятый обмен заложниками с момента вступления в силу режима прекращения огня 19 января. За это время были освобождены 18 заложников и более 550 палестинских заключенных. В рамках сегодняшнего обмена Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных, в том числе 18 осужденных на пожизненный срок.
В 12:40 мск пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Красный крест передал заложников израильской армии. Их перевозят в Израиль, где освобожденные заложники пройдут первоначальное медицинское обследование.
Первый этап прекращения огня, согласованный «Хамасом» и Израилем, должен продлиться 42 дня. В рамках него палестинское движение обязалось освободить 33 заложника в обмен на почти 1900 заключенных. На втором этапе должны отпустить оставшихся заложников и начать обсуждение окончательного прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших. Портал Axios писал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры «Хамаса» откажутся от власти и «отправятся в изгнание» в третьи страны.