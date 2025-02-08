«Хамас» передал трех израильских заложников Красному кресту

Палестинское движение «Хамас» передало сотрудникам Международного Красного Креста трех заложников, которых удерживали в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На родину возвращаются 52-летний Эли Шараби и 56-летний Охад Бен-Ами, похищенные из их домов во время атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года, а также 34-летний Ор Леви, которого взяли в заложники после музыкального фестиваля в тот же день.