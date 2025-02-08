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В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка

НАЛЬЧИК, 8 фев — РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.

Источник: © РИА Новости

«Около 9.20 мск в субботу на 30-м километре автодороги “Обход г. Пятигорска” в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств — рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту “Москва-Назрань” с девятью пассажирами, грузового тягача Mersedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате аварии в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля. Остальные участники не пострадали.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Зольскому району, движение организовано в штатном режиме.