В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка

«Около 9.20 мск в субботу на 30-м километре автодороги “Обход г. Пятигорска” в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств — рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту “Москва-Назрань” с девятью пассажирами, грузового тягача Mersedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus», — говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате аварии в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля. Остальные участники не пострадали.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Зольскому району, движение организовано в штатном режиме.