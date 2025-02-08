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В Магнитогорске мошенники отобрали 3 млн рублей у криптоброкера

Жительница Магнитогорска потеряла 3 млн рублей, пытаясь повысить квалификацию.

Источник: Комсомольская правда

Мошенникам удалось обмануть 27-летнюю жительницу Магнитогорска, которая торговала криптовалютой.

Женщина хотела получить больше знаний, чтобы стать более успешным брокером. Нужную информацию она нашла в сообществе в соцсети. Там же познакомилась с «финансовыми наставниками».

По указанию тренеров горожанка взяла в кредит 3 млн рублей, чтобы вложить средства в криптовалюту. Во время онлайн-курсов женщину не раз просили включить демонстрацию экрана смартфона. Аферистам удалось получить пароль от онлайн-кошелька женщины.

Однажды горожанка решила проверить состояние своего счета и обнаружила, что все деньги с него пропали. Женщина хотела потребовать объяснений у наставников, но те прекратили выходить на связь.

Как рассказали в магнитогорском УМВД, после обращения брокера возбудили уголовное дело о мошенничестве.