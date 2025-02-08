В Магнитогорске мошенники отобрали 3 млн рублей у криптоброкера

Мошенникам удалось обмануть 27-летнюю жительницу Магнитогорска, которая торговала криптовалютой.
Женщина хотела получить больше знаний, чтобы стать более успешным брокером. Нужную информацию она нашла в сообществе в соцсети. Там же познакомилась с «финансовыми наставниками».
По указанию тренеров горожанка взяла в кредит 3 млн рублей, чтобы вложить средства в криптовалюту. Во время онлайн-курсов женщину не раз просили включить демонстрацию экрана смартфона. Аферистам удалось получить пароль от онлайн-кошелька женщины.
Однажды горожанка решила проверить состояние своего счета и обнаружила, что все деньги с него пропали. Женщина хотела потребовать объяснений у наставников, но те прекратили выходить на связь.
Как рассказали в магнитогорском УМВД, после обращения брокера возбудили уголовное дело о мошенничестве.