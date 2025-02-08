Три человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

Как рассказали в МЧС, 7 февраля в 16.46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Могилеве по ул. Гвардейской. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1961 года рождения.
В этот же день в 19.41 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Бобруйске по ул. 1-й Линии. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1965 года рождения.
Кроме того, в 20.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Добрый Бор Барановичского района. На месте возгорания обнаружили погибшего хозяина 1967 года рождения.
Причины пожаров и гибели устанавливаются.