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Три человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в МЧС, 7 февраля в 16.46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Могилеве по ул. Гвардейской. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1961 года рождения.

В этот же день в 19.41 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Бобруйске по ул. 1-й Линии. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1965 года рождения.

Кроме того, в 20.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Добрый Бор Барановичского района. На месте возгорания обнаружили погибшего хозяина 1967 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.

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