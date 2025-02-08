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В Саратове из-за аварии на тепломагистрали от отопления отключены 34 дома

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Из-за повреждения на магистральном трубопроводе в Саратове без теплоснабжения остались 34 многоквартирных дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Павел Сурков в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«На магистральном трубопроводе теплоснабжения на ул. Большая Горная произошло повреждение. В настоящее время специалистами “Т Плюс” организованы ремонтные работы. Отключено теплоснабжение 34 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

По его словам, координировать ремонтные работы поручено заместителю по городскому хозяйству. Комитету по ЖКХ и благоустройству вместе с управляющими компаниями — следить за температурным режимом в домах, обеспечить оперативную работу УК по регулировке внутридомовых сетей после возобновления теплоснабжения. Руководству «Т Плюс» — выполнить ремонтные работы в максимально короткие сроки.

ЖКХ