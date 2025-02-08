В Саратове из-за аварии на тепломагистрали от отопления отключены 34 дома

«На магистральном трубопроводе теплоснабжения на ул. Большая Горная произошло повреждение. В настоящее время специалистами “Т Плюс” организованы ремонтные работы. Отключено теплоснабжение 34 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.
По его словам, координировать ремонтные работы поручено заместителю по городскому хозяйству. Комитету по ЖКХ и благоустройству вместе с управляющими компаниями — следить за температурным режимом в домах, обеспечить оперативную работу УК по регулировке внутридомовых сетей после возобновления теплоснабжения. Руководству «Т Плюс» — выполнить ремонтные работы в максимально короткие сроки.