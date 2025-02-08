Омичка накопила за год 120 штрафов за нарушение ПДД и чуть не осталась без авто

Сотрудники ДПС остановили 40-летнюю омичку на BMW на дороге Троицкое — Чукреевка, которая 120 раз за год нарушила правила ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
При проверке документов автоинспекторы выяснили, что на счету женщины 120 неуплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 77 тысяч рублей.
В 2024 году омичка получила 99 штрафов за превышение скорости, еще 21 штраф — за другие нарушения ПДД.
«Водитель 16 раз нарушила требования, предписанные дорожными знаками или разметкой, трижды совершила проезд на запрещающий сигнал светофора и дважды нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части», — отметили в ведомстве.
Полицейские вызвали на место судебных приставов, которые должны были конфисковать иномарку. Однако омичка сразу же нашла деньги, чтобы погасить задолженность и избежать конфискации автомобиля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что два человека, включая подростка, пострадали в ДТП с SsangYong и Toyota на улица Дианова в Омске.