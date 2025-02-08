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Житель Кишинева 23 года скрывался за границей — он был в розыске за двойное убийство и ограбления: Все это время жил под чужой фамилией, его на днях задержала полиция

Всё это время мужчина скрывался в других странах под чужим именем.

51-летний житель Кишинёва, объявленный в розыск с 2002 года за двойное убийство и грабежи, был задержан в столице в среду, 5 февраля.

По данным правоохранителей, в 1999 году мужчина с сообщником напал на работников АЗС в Ниспоренах, применив нож и трубу, чтобы украсть деньги и топливо. В 2001 году, действуя с тремя сообщниками, он ограбил частный дом в Кишинёве, причинив тяжкие телесные повреждения хозяевам. В 2002 году мужчина и двое его подельников проникли в дом в селе Грэтиешты и застрелили его хозяев во время их сна.

«Всё это время мужчина скрывался в других странах, используя чужую личность. В настоящее время он помещён в пенитенциарное учреждение № 13», — сообщили в ГИП.