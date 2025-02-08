В Башкирии заключили под стражу убийцу 24-летней девушки

По версии следствия, трагедия произошла 9 января. В тот день молодой человек, поссорившись со своей возлюбленной из-за звонка знакомой, решил выяснить отношения с девушкой. Он пришел к ней в квартиру и попытался убедить ее позвонить его невесте, чтобы объяснить ситуацию. Однако после отказа началась ссора и обвиняемый нанес девушке множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления.