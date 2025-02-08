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В Башкирии заключили под стражу убийцу 24-летней девушки

В Башкирии мужчина расправился с 24-летней девушкой.

Источник: Комсомольская правда

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 27-летнему мужчине из Чекмагушевского района в убийстве 24-летней девушки, тело которой было найдено в квартире в селе Верхнеяркеево.

22 января 2025 года соседи девушки забили тревогу из-за ее длительного отсутствия и странного запаха, доносящегося из квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

Сотрудники МВД изучили переписку жертвы в социальных сетях и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что последним человеком, с которым общалась девушка, оказался именно обвиняемый. Его местонахождение было быстро установлено, и вскоре он был задержан.

По версии следствия, трагедия произошла 9 января. В тот день молодой человек, поссорившись со своей возлюбленной из-за звонка знакомой, решил выяснить отношения с девушкой. Он пришел к ней в квартиру и попытался убедить ее позвонить его невесте, чтобы объяснить ситуацию. Однако после отказа началась ссора и обвиняемый нанес девушке множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

На данный момент подозреваемый признал свою вину и находится под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства для дальнейшего разбирательства по делу.

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