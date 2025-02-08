В Красноярске мужчина умер во время хоккейного матча

«С прискорбием сообщаем, что во время матча “Сокол” — “Рубин” произошла трагедия. Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось. Судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем», — сказано в сообщении.