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В Красноярске мужчина умер во время хоккейного матча

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчине стало плохо во время хоккейного матча между командами «Сокол» (Красноярск) и «Рубин» (Тюмень) в Красноярске. Медики не смогли его спасти, сообщили в пресс-службе красноярского хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием сообщаем, что во время матча “Сокол” — “Рубин” произошла трагедия. Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось. Судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем», — сказано в сообщении.

Матч «Сокол» — «Рубин» прошел в субботу в Красноярске в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Красноярцы проиграли со счетом 2:0.

несчастный случай