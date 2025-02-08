Девушка из Сочи пообещала подписчикам успех и заработала на них 13 млн рублей

В отношении 33-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, девушка записывала видеоролики, в которых рассказывала о своем пути к успеху и предлагала подписчикам вложиться в ее проект, чтобы получить доход в размере от 99% до 1000% годовых. При этом деньги никуда не инвестировались и ей присваивались.