Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве

САМАРА, 8 фев — РИА Новости. Дочь экс-мэра Самары Тархова Людмила, которая сейчас находится в колонии по делу о вымогательстве, признана потерпевшей по делу об убийстве родителей, сообщил РИА Новости ее защитник Андрей Карномазов.
«Она признана потерпевшей по этому делу», — сказал собеседник агентства.
Адвокат отметил, что такой статус дает возможность заявлять ходатайства, подавать заявления, представлять доказательства и другие возможности. Кроме того, у потерпевшего есть возможность подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.
В декабре 2022 года Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
В правоохранительных органах ранее рассказали агентству, что бывшего мэра Самары Тархова и его жену убили, их тела не найдены. В региональном СУ СК уточнили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра Самары.
Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023—2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств — задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства прекратили из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.