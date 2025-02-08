Жительница Башкирии по запаху нашла труп соседки.

Жительница села Верхнеяркеево Илишевского района по запаху нашла труп соседки. 22 января женщина позвонила в полицию и сообщила, что из квартиры шел странный запах. Пытаясь найти источник, она обнаружила тело 24-летней девушки. На место выехали оперативники и следователи, сообщили в МВД Башкирии.
Следователи СК и оперативники МВД изучили переписку погибшей в телефоне, проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Таким образом выяснили, что последним, с кем общалась девушка, оказался 24-летний житель Чекмагушевского района. Его задержали, он признался в убийстве.
По данным Следкома Башкирии, 9 января молодой человек поругался со своей возлюбленной. Девушка приревновала его к погибшей после звонка. Тогда обвиняемый поехал к убитой, он хотел уговорить ее позвонить его невесте, объяснить природу их взаимоотношений. Та отказалась. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес многочисленные удары ножом по различным частям тела потерпевшей. После этого ушел из дома, взяв с собой орудие убийства. Нож выкинул в мусорный бак, а после продолжил проводить дни в обычном своем ритме.
По факту убийства возбудили уголовное дело. 24-летний подозреваемый находится под стражей.
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