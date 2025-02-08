Жительница Башкирии по запаху нашла труп соседки.

По данным Следкома Башкирии, 9 января молодой человек поругался со своей возлюбленной. Девушка приревновала его к погибшей после звонка. Тогда обвиняемый поехал к убитой, он хотел уговорить ее позвонить его невесте, объяснить природу их взаимоотношений. Та отказалась. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес многочисленные удары ножом по различным частям тела потерпевшей. После этого ушел из дома, взяв с собой орудие убийства. Нож выкинул в мусорный бак, а после продолжил проводить дни в обычном своем ритме.