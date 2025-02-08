Горящий частный дом потушили в Таврическом

Утром в пятницу, 7 февраля, частный дом вспыхнул в Таврическом на юге Омской области. Из горящего дома еще до приезда пожарных успели выбежать два человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Когда на место приехали пожарные, пламенем были охвачены кровля, потолочные перекрытия, внутренняя отделка дома и вещи на площади 80 квадратных метров. В тушении были задействованы восемь спасателей и три единицы техники. Открытое горение ликвидировано в 11:05.
Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.
Ранее «КП Омск» писала, что восемь сотрудников МЧС тушили пожар в квартире четырехквартирного дома в микрорайоне Береговой, расположенном на отдаленной окраине Омска.