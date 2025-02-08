Горящий частный дом потушили в Таврическом

Когда на место приехали пожарные, пламенем были охвачены кровля, потолочные перекрытия, внутренняя отделка дома и вещи на площади 80 квадратных метров. В тушении были задействованы восемь спасателей и три единицы техники. Открытое горение ликвидировано в 11:05.