Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в новостройке Тараза: огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров

По уточненным данным, в Таразе по улице Дурумбетова произошло загорание кровли пятиэтажного новостроящегося жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома полыхнула открытым пламенем в Таразе.

пожары