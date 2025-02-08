Мужчина разгромил алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

В январе сообщалось, что в Иерусалиме вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова). В канцелярии армянской церкви предположили, что оскорбления написали радикалы, негативно относившиеся к христианам и другим общинам города.