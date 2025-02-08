В Таганроге произошли перебои с водоснабжением из-за похолодания

В Ростовской области с начала недели ухудшается погода, идет понижение температур с отметок около ноля, в середине недели регион накрыл сильный снегопад. В ночь на четверг выпала примерно треть от месячной нормы, что привело к проблемам с перебоями в тепло-, электро- и водоснабжением в разных частях области, в том числе и в самом Ростове-на-Дону. В ночь на 9 февраля по прогнозу Гидрометцентра в столице региона будет до минус восьми градусов.