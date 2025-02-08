Байкер украл два мотоцикла у бывшей сожительницы в Краснодаре

До этого сообщалось, что житель Рязани с ножом ограбил супермаркет, чтобы угостить сожительницу. Мужчина взял с прилавков несколько бутылок алкоголя, спиртные напитки, колбасу и закуски, после чего направился к выходу. Один из продавцов потребовал оплатить товар, злоумышленник выхватил нож, пригрозил напасть на любого, кто помешает ему уйти, и скрылся. Злоумышленника задержали, 41-летний мужчина признался, что пообещал своей сожительнице застолье, деньги кончились, но рецидивист решил любой ценой исполнить обещание. Возбуждено уголовное дело о разбое.