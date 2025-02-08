Осужденный за теракт в аэропорту Домодедово потребовал компенсацию за отсутствие солнца

Яндиев судится с Генпрокуратурой, ФСИН и Минфином, указывая в исках, что испытывает нравственные страдания из-за неудобств во время пребывания в СИЗО, на этапе и в колонии. Яндиев жаловался на наручники при конвоировании, нехватку личного пространства в камере и солнечного света, а также на отказ подселить ему соседа-арестанта.