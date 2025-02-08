Сибирячка ответила на один звонок от незнакомца и лишилась более миллиона рублей

Жительница Усолья-Сибирского попала в лапы мошенников: они называли себя и энергетиками, и полицейскими, и специалистами госуслуг. Преступники настолько втерлись в доверие, что сибирячка лишилась более миллиона рублей.
Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, обман начался со звонка незнакомца. Он заявил, что для постановки в электронную очередь на замену счетчиков необходимо продиктовать код из смс. Получив эту информацию, мошенники завладели личными данными 70-летней жертвы.
— Затем с женщиной связалась девушка, которая сообщила о взломе «личного кабинета» на госуслугах. Помимо всего прочего заявила, что кто-то пытается снять с ее счета деньги. Затем убедили в том, что преступников можно «остановить» только доверившись «полиции», — рассказывают в ведомстве.
Дальше все шло по давно знакомой схеме — аферисты посоветовали перевести все деньги «на безопасный счет». Женщина через банкомат отправила один миллион 150 тысяч, а после … и аферисты, и накопления исчезли. Сейчас следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дело о махинациях с тарифами на теплоэнергию раскрыли в Мамско-Чуйском районе.