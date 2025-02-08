Сибирячка ответила на один звонок от незнакомца и лишилась более миллиона рублей

— Затем с женщиной связалась девушка, которая сообщила о взломе «личного кабинета» на госуслугах. Помимо всего прочего заявила, что кто-то пытается снять с ее счета деньги. Затем убедили в том, что преступников можно «остановить» только доверившись «полиции», — рассказывают в ведомстве.