Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось

Ранее МВД по КБР сообщило, что утром в субботу на автодороге «Обход г. Пятигорска» в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств — рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту «Москва-Назрань» с девятью пассажирами, грузового тягача Merсedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены 4 человека: водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля.
«В результате ДТП, произошедшего в Зольском районе КБР, в медицинские организации республики доставлено 5 человек. В настоящее время 4 пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице (РКБ), один из которых в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.
Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, они получают помощь в травматологическом отделении и отделении сочетанной травмы.
«Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации ЦРБ Зольского района, к нему уже прибыла реанимационная бригада санавиации Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Решается вопрос о его транспортировке в РКБ» — уточняет минздрав.
По его данным, вопросы оказания медпомощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, который находится на постоянной связи с минздравом Ингушетии.