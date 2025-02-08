Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось

Ранее МВД по КБР сообщило, что утром в субботу на автодороге «Обход г. Пятигорска» в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств — рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту «Москва-Назрань» с девятью пассажирами, грузового тягача Merсedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены 4 человека: водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля.