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В Польше задержали банду кибермошенников: В нее входили и граждане Молдовы

По версии следствия, подозреваемые звонили случайным людям, представлялись сотрудниками банка и убеждали их, что их счета находятся под угрозой.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура польского города Сосновец предъявила обвинения девяти гражданам Молдовы, Украины и Грузии в серии кибермошенничеств. По версии следствия, подозреваемые звонили случайным людям, представлялись сотрудниками банка и убеждали их, что их счета находятся под угрозой.

Жертв просили сгенерировать BLIK-код или установить программу для удалённого доступа. Деньги мгновенно выводились через банкоматы или переводились на другие счета. Всего ущерб составил 550 тысяч злотых (около $138 тыс.). Фигурантам инкриминируют 82 преступления, пятеро уже взяты под стражу.