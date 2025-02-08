В Польше задержали банду кибермошенников: В нее входили и граждане Молдовы

Прокуратура польского города Сосновец предъявила обвинения девяти гражданам Молдовы, Украины и Грузии в серии кибермошенничеств. По версии следствия, подозреваемые звонили случайным людям, представлялись сотрудниками банка и убеждали их, что их счета находятся под угрозой.
Жертв просили сгенерировать BLIK-код или установить программу для удалённого доступа. Деньги мгновенно выводились через банкоматы или переводились на другие счета. Всего ущерб составил 550 тысяч злотых (около $138 тыс.). Фигурантам инкриминируют 82 преступления, пятеро уже взяты под стражу.