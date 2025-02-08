Россиянина задержали за организацию нелегального детсада в Таиланде

Как выяснил SHOT, накануне полиция Пхукета нагрянула в детский сад Thai Living Kids, расположенный в элитном районе Чернгталей. В этот момент там было 30 детей: в основном все из русскоязычных семей. Полицейские заявили, что у садика нет необходимых для работы документов, и задержали руководителя (гражданин РФ) и трех его подчиненных. Среди них — две женщины из России и Белоруссии и мужчина из Казахстана. За работу без разрешения каждого могут оштрафовать на ₽143 тысячи плюс по ₽286 тысяч — для хозяев за каждого неоформленного сотрудника. Кроме того, всем четверым грозит депортация с запретом на въезд в Таиланд.
Thai Living Kids основали двое россиян-пауэрлифтеров: Дмитрий Ш., он в числе задержанных, и Дмитрий Б. Последний — бывший муж чемпионки РФ по фитнес-бикини Екатерины Усмановой — также позиционирует себя как потомственный волхв, преподаватель ведической культуры и тренер по различным боевым искусствам. Кроме тайского садика, у него есть два бизнеса в РФ, связанных с фитнесом.
Также на Пхукете задержали ещё одну россиянку, которая вместе с гражданином Таиланда была соучредителем детсада Chunga Changa в районе Паклок. В нём же девушка работала воспитательницей. Вместе с ней задержан и местный директор.
В Таиланде есть отрасли, в которых иностранцам запрещено работать, даже если у них всё в порядке с документами. Например, приезжие не смогут быть экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней.