Россиянина задержали за организацию нелегального детсада в Таиланде

Как выяснил SHOT, накануне полиция Пхукета нагрянула в детский сад Thai Living Kids, расположенный в элитном районе Чернгталей. В этот момент там было 30 детей: в основном все из русскоязычных семей. Полицейские заявили, что у садика нет необходимых для работы документов, и задержали руководителя (гражданин РФ) и трех его подчиненных. Среди них — две женщины из России и Белоруссии и мужчина из Казахстана. За работу без разрешения каждого могут оштрафовать на ₽143 тысячи плюс по ₽286 тысяч — для хозяев за каждого неоформленного сотрудника. Кроме того, всем четверым грозит депортация с запретом на въезд в Таиланд.